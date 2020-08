“Mani Pulite è stato un moderno colpo di Stato”. Le rivelazioni di Burnett e Mantovani (Di mercoledì 19 agosto 2020) Marco Gervasoni ha pubblicato oggi (19 agosto) su Il Giornale alcuni stralci della prefazione che lui stesso ha fatto a “La Ghigliottina italiana” (traduzione a cura di Giuseppe Magnarapa, Aracne, pagg. 346, euro 18), un saggio storico-politico scritto negli anni ’90, dai giornalisti Stanton H. Burnett e Luca Mantovani con la consulenza del Centro Studi Strategici Internazionali. Il libro, finora inedito in Italia, ricostruisce in modo documentato la stagione di “Mani Pulite”, restituendo un quadro inedito e che accende una luce nuova e particolare sull’intera vicenda. Basti pensare che gli autori non esitano a descrivere le vicende d’inizio anni Novanta come “un colpo di stato di moderna concezione”. Scrive Gervasoni: “In un messaggio al ... Leggi su ilparagone

