Julius Lothar Meyer, la storia del chimico celebrato dal Doodle di Google di oggi (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’altra tavola periodica, l’altro chimico che mise in ordine pesi molecolari, sistematizzando gli elementi. I Doodle – le immagini che compaiono nel motore di ricerca Google – sono un modo per celebrare grandi personaggi della storia, ma anche per raccontare storie meno conosciute, personalità che in silenzio hanno cambiato un pezzettino di mondo. È il caso di Julius Lothar Meyer, il chimico tedesco che oggi Google ritrae tra le ampolle, in un disegno ‘alla lavagna’, nel 190esimo anniversario dalla nascita. Prima di Dmitri Mendeleev, e in modo del tutto autonomo, ipotizzò una tavola periodica degli elementi chimici, pubblicandone una prima versione in un trattato ... Leggi su ilfattoquotidiano

