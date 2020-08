Inter-Siviglia, Conte: “Partita difficile. Servirà coraggio” (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Sarà una partita difficile. Affronteremo la squadra con più esperienza e che ha vinto il maggior numero di titoli nell’ultimo decennio in questa competizione. Dovremo essere sempre attenti, ma anche giocare la nostra partita con grande entusiasmo e coraggio, come abbiamo fatto finora. È una finale e solo le squadre migliori arrivano in finale, quindi dobbiamo dimostrare in campo che siamo i migliori se vogliamo sollevare questo trofeo“. Queste le dichiarazioni di Antonio Conte sulla finale di Europa League che vedrà la sua Inter sfidare il Siviglia a Colonia. In palio c’è un trofeo che all’Italia manca dal 1999 col Parma: “C’è voglia di vincere, voglia di riportare la coppa in Italia e soprattutto desiderio di riportare un trofeo nella ... Leggi su sportface

