Inter, Sanchez scalpita e mette nel mirino il Siviglia (Di mercoledì 19 agosto 2020) Alexis Sanchez vuole esserci in finale contro il Siviglia Farà di tutto per esserci e per dare una mano alla sua Inter per conquistare l’Europa League contro il Siviglia. Stiamo parlando di Alexis Sanchez infortunatosi contro il Bayer Leverkusen e che ha svolto tutto il riscaldamento pre-partita in semifinale. Ecco il punto sulle condizioni del cileno. “Il Niño Maravilla, lontano dai compagni per buona parte della stagione, non vuole saltare anche la più bella delle partite del suo primo anno all’Inter e punta ad esserci. Dopo l’allenamento di ieri, ma in solitaria, il 7 nerazzurro non si arrende e sta lavorando per cercare di poter giocare anche solo un piccolo spezzone di gara. Seppur difficilmente, il cileno ... Leggi su intermagazine

