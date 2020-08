India: Modi depone prima pietra tempio induista (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il primo ministro Indiano Modi depone la prima pietra del controverso tempio induista: verrà edificato nel luogo in cui sorgeva una moschea medievale rasa al suolo nel 1992 da estremisti di matrice induista Il primo ministro Indiano, Narendra Modi, ha posato la prima pietra di un tempio induista dedicato al Dio Rama nella citta’ di Ayodhya,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

