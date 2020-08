Il Tar dice no alla riapertura delle discoteche (Di mercoledì 19 agosto 2020) Nessuna riapertura delle discoteche al momento. Il Tar dice no alla sospensione cautelare urgente dell'ordinanza con la quale il 16 agosto il Ministro della Salute, in tema di misure urgenti per il ... Leggi su tg.la7

HuffPostItalia : Il Tar dice no alla riapertura delle discoteche - rtl1025 : ?? Nessuna riapertura delle discoteche al momento. Il #Tar dice no alla sospensione cautelare urgente dell'ordinanza… - APedrielli1 : @fattoquotidiano anche il Tar e schiavo del Governo ? la Santa de Chè che dice ora ? - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Nessuna riapertura delle discoteche al momento. Il #Tar dice no alla sospensione cautelare urgente dell'ordinanza con la qua… - Gaetano39432103 : Stavo riflettendo sull'affermazione di #gaiabianchiisoverparty che dice che se chiudono le discoteche nn va a 'squo… -