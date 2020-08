Formula 1 - Tutti i team hanno firmato il Patto della Concordia (Di mercoledì 19 agosto 2020) Liberty Media e la FIA hanno confermato questa mattina che tutte e dieci le squadre di Formula 1 hanno accettato e sottoscritto il nuovo Patto della Concordia per il quinquennio 2021-2025.Accordo raggiunto. Dopo lannuncio di ieri di McLaren, Ferrari e Williams, oggi è proprio la Formula 1 ad annunciare il raggiungimento dellaccordo con gli altri sette team iscritti al Mondiale. Il Patto della Concordia, unitamente ai nuovi regolamenti che entreranno in vigore nel 2022, mirano a far diventare la Formula 1 una categoria più equa per le squadre, sia dal punto di vista finanziario che prestazionale. Con lannuncio di oggi, cadono anche tutte le polemiche delle ... Leggi su quattroruote

