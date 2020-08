Febbre del Nilo, 10 persone ricoverate a Lodi: non esiste farmaco (Di mercoledì 19 agosto 2020) Paura nel Lodigiano, dove 10 persone sono state contagiate con il virus West Nile, e presentano dunque i sintomi della Febbre del Nilo. C’è ansia in una zona già in precedenza profondamente ferita dai numeri di contagio del coronavirus: ora si teme che nella zona possa svilupparsi un focolaio di Febbre del Nilo e che i contagiati possano aumentare. 10 persone di età tra i 49 ed i 79 anni sono arrivate all’ospedale Maggiore di Lodi con sintomi molto simili tra loro: sfoghi cutanei, Febbre, vomito e nausea. Uno di loro manifestava anche mielite, ovvero un’infiammazione del midollo spinale. La diagnosi per tutto il gruppo è stata la stessa: Febbre del ... Leggi su thesocialpost

SkyTG24 : Salgono a 10 i pazienti ricoverati a Lodi per febbre del Nilo - fanpage : Febbre del Nilo, altri dieci ricoverati in ospedale - MediasetTgcom24 : Lodi, 10 persone ricoverate in ospedale per la febbre del Nilo #lodi - avv_procopio : RT @SkyTG24: Salgono a 10 i pazienti ricoverati a Lodi per febbre del Nilo - VoceDiStrada : DALL'ITALIA Oltre il Coronavirus, in Italia anche la febbre del Nilo -