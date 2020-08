Di Gennaro boccia l'affare Milik-Juve: "Dzeko ti dà il salto di qualità, non il polacco..." (Di mercoledì 19 agosto 2020) L'opinionista e commentatore televisivo Antonio Di Gennaro è intervenuto in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto: "La gente era contento perché c'era un progetto con il nuovo d ... Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Gennaro boccia

Tutto Napoli

Addio tassa d’ingresso. Nel corso del consiglio comunale di questa mattina è stata approvata l’abrogazione della tassa introdotta dall’allora commissario straordinario Ferdinando Santoriello e rivolta ..."Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare e che i risultati dei sacrifici" compiuti per arginare l’epidemia di coronavirus "siano vanificati da migranti che tentano di sfuggire ...