Crotone, diramata la lista dei convocati per il ritiro: c’è Cordaz (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Crotone ha diramato attraverso il proprio sito ufficiale la lista dei convocati per il ritiro pre-campionato in vista della nuova stagione Il Crotone ha diramato la lista dei convocati stilata da mister Giovanni Stroppa per il ritiro estivo pre-campionato. Il club neo promosso in Serie A affronterà il Monopoli e la Vibonese in amichevole durante il ritiro. Ecco l’elenco completo dei convocati: Borello, Cordaz, Crespi, Crociata, Cuomo, Evan’s, Festa, Gigliotti, Golemic, Gomelt, Kargbo, Mazzotta, Messias, Molina, Mustacchio, Simy, Spolli, Zak, Zanellato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

