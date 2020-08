Coronavirus nel Lazio, 43 le persone positive. Ecco la mappa aggiornata Comune per Comune (Di mercoledì 19 agosto 2020) ‘Oggi si registrano 43 casi e un decesso. Di questi più della metà sono casi di importazione. Dodici i casi di rientro dalla Sardegna e di questi sei con link a festa a Porto Rotondo. I casi di importazione o che riguardano giovani di rientro da vacanze provengono: otto i casi di rientro dalla Grecia (un caso da Creta e tre da Corfù), sette i casi dalla Croazia, cinque i casi dalla Spagna, un caso dalla Francia e un caso di rientro da Malta’. Queste le parole dell’assessore regionale alla sanità D’Amato. La situazione nelle Asl Asl Roma 1: 22 nuovi casi. Dieci di rientro dalla Sardegna, sei di questi con un link ad una festa a Porto Rotondo. Altri 10 casi sono di rientro dalle vacanze: 5 dalla Croazia, 4 dalla Grecia e uno dalla Spagna; Asl Roma 2: 6 nuovi casi. Tra questi, 2 di rientro dalla Grecia e uno dalla Spagna. Due ... Leggi su ilcorrieredellacitta

