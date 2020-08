Coronavirus, focolaio a Porto Cervo: ricoverata a Roma una ventenne (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sono più di venti i giovani rientrati dalla Sardegna nella Capitale e risultati positivi ai test. In isolamento anche tre ragazzi che erano in vacanza nel Circeo Leggi su lastampa

Nuovo focolaio a Porto Cervo, dopo che una ventina di ragazzi sono tornati a Roma dalla Sardegna positivi al coronavirus. Una ragazza è ricoverata allo Spallanzani con una polmonite da Covid-19 ...

Coronavirus, 37 nuovi casi nell’Isola. Tornano i numeri del lockdown

Il focolaio all’interno del resort di Santo Stefano, nell’arcipelago de La Maddalena, e i test effettuati sui contatti di una persona positiva nei giorni scorsi a Orosei (Nuorese) fanno nuovamente imp ...

