Ciclismo, esclusi Froome e Thomas dal Team Ineos: niente Tour de France per loro (Di mercoledì 19 agosto 2020) Scelte pesantissime in casa Team Ineos in vista del Tour de France 2020. La formazione britannica ha infatti deciso di lasciar fuori sia Geraint Thomas che Chris Froome in vista della corsa Francese che scatterà il prossimo 29 agosto da Nizza. Una scelta coraggiosa quella della squadra visto che i due corridori britannici hanno vinto in carriera ben cinque Tour, ma la scelta finale della squadra è stata quella di concentrare tutta l’attenzione sul vincitore uscente della corsa Egan Bernal, che sarà a questo punto il capitano unico. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo esclusi Ciclismo, esclusi Froome e Thomas dal Team Ineos: niente Tour de France per loro Sportface.it Ciclismo: Tour; team Ineos rinuncia a Froome e Thomas

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Il team Ineos ha escluso sia il quattro volte vincitore del Tour ... La scelta è dovuta agli scarsi risultati dei due ciclisti al Criterium del Delfinato, ultima grande gara di ...

Campionato italiano ciclismo 2020, le startlist della prova in linea e a cronometro

Si disputeranno venerdì 21 (cronometro) e domenica 23 (prova in linea) i Campionati Italiani di ciclismo su strada 202 0, categoria élite uomini. Il percorso è quello disegnato da Pippo Pozzato e dal ...

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Il team Ineos ha escluso sia il quattro volte vincitore del Tour ... La scelta è dovuta agli scarsi risultati dei due ciclisti al Criterium del Delfinato, ultima grande gara di ...Si disputeranno venerdì 21 (cronometro) e domenica 23 (prova in linea) i Campionati Italiani di ciclismo su strada 202 0, categoria élite uomini. Il percorso è quello disegnato da Pippo Pozzato e dal ...