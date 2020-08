Chiara Ferragni e Fedez addio a Los Angeles: cosa succede? (Di mercoledì 19 agosto 2020) Lo ha rivelato la stessa influencer nel rispondere alle domande dei suoi follower sulle Storie di Instagram: l’anno prossimo i Ferragnez venderanno la loro casa ed hanno già diverse opzioni. Chiara Ferragni, come altre vip, è intenzionata a lasciare quella che un tempo era chiamata City of Dreams, la tanto sognata Los Angeles, e sta vagliando molte altre opzioni che la vedranno comprare una casa vacanze vicino a MilanoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

gagagaia29 : RT @HYPEB1TCH: “Che schifo Chiara Ferragni fAlZa altro che estate italiana, è tutto sponsorizzato all’estero non sarebbe stato così” Scusa… - appagvnte : oh belli sto a fare più followers qua che su insta. In manco 24 ore sono già a 54 followers. DAI CHE AI 100 FOLLOWE… - mynisgreta : RT @martyisbackk: Noi ridiamo e scherziamo ma se in futuro la figlia di Gigi Hadid e Zayn si fidanzerà con Leone probabilmente potremmo ave… - _che_fatica : RT @martyisbackk: Noi ridiamo e scherziamo ma se in futuro la figlia di Gigi Hadid e Zayn si fidanzerà con Leone probabilmente potremmo ave… - visibilioo : RT @martyisbackk: Noi ridiamo e scherziamo ma se in futuro la figlia di Gigi Hadid e Zayn si fidanzerà con Leone probabilmente potremmo ave… -