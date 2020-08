Barcellona, ufficiale Koeman: "Bentornato a casa" (Di mercoledì 19 agosto 2020) Barcellona, Spagna, - Il Barcellona e Ronald Koeman hanno raggiunto un accordo, ora è ufficiale. L'olandese assumerà la carica di allenatore della prima squadra fino al 30 giugno 2022. La ... Leggi su corrieredellosport

Svolta in Spagna. Il Barcellona ha deciso di ripartire da Ronald Koeman, il club spagnolo e il tecnico olandese hanno raggiunto un accordo, ora è ufficiale. L'esperto ex difensore del Barcellona ...