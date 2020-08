"Attenti a quei due". Moser e Damante, come se la spassano... E la Lucarelli li massacra (Di mercoledì 19 agosto 2020) Andrea Damante e Ignazio Moser sono la coppia a sorpresa dell'estate: improvvisamente single e improvvisamente nel mirino di Selvaggia Lucarelli che li bacchetta: "Due geni". Andrea Damante di professione dj ha riempito le discoteche di Gallipoli e della Costa Smeralda pubblicando su Instagram le foto degli assembramenti in barba al Covid-19: nessun distanziamento sociale e nemmeno l'ombra delle mascherine. E come ha notato la Lucarelli gli stessi Damante e Moser non indossavano la mascherina, così li ha presi in giro ripostando gli scatti di alcune loro storie: "Tutti con la mascherina compresi i due geni". Nel frattempo, i due amici se la spassano in Sardegna e "flirtano" senza le storiche fidanzate Cecilia Rodriguez e Giulia ... Leggi su iltempo

tempoweb : 'Attenti a quei due' Moser-Damante come se la spassano... E #Selvaggia Lucarelli li massacra… - pinkdor74 : Attenti a quei tre... - lollointerista : Attenti a quei due ?? - 270349 : RT @270349: Analisi choc su due lotti di vaccini State attenti a quei vaccini. C'è tutto, non quel che serve - stef_193 : Attenti a quei due -

Ultime Notizie dalla rete : Attenti quei L'editoriale di Roberto Napoletano l'ALTRAVOCE dell'ITALIA ATTENTI A QUEI DUE Quotidiano del Sud La sentenza dell’Aia sull’assassinio Hariri: ‘Non ci sono prove di un coinvolgimento di Hezbollah e del governo siriano’

Stupefacente conclusione di un processo durato 15 anni. Secondo “i soliti complottisti” ci deve essere stato un qualche accordo fra Iran e Stati Uniti, con la Francia come mediatrice, per far uscire i ...

Il Tribunale per il Libano decide sul caso Hariri: condannato Ayyash

Lo hanno affermato i giudici del Tribunale Speciale per il Libano durante l'udienza al termine della quale è stata pronunciata la prima sentenza per quello che nel Paese ... considerato la mente ...

Stupefacente conclusione di un processo durato 15 anni. Secondo “i soliti complottisti” ci deve essere stato un qualche accordo fra Iran e Stati Uniti, con la Francia come mediatrice, per far uscire i ...Lo hanno affermato i giudici del Tribunale Speciale per il Libano durante l'udienza al termine della quale è stata pronunciata la prima sentenza per quello che nel Paese ... considerato la mente ...