Appello di Conte per alleanza con il Pd alle Regionali. Ma M5s frena (Di mercoledì 19 agosto 2020) AGI - "In Puglia e nelle Marche presentarsi divisi espone al rischio di sprecare una grande occasione". Parola di Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio lancia un nuovo Appello a favore dell'alleanza tra M5s e Pd alle Regionali del 20 e 21 settembre, con i due principali azionisti del suo governo, che, tra le sette Regioni al voto, hanno raggiunto un'intesa solo in Liguria. in un'intervista al 'Fatto Quotidiano', il premier insiste nel sostenere che "una sinergia anche a livello territoriale può imprimere una forte spinta" al governo "per realizzare le strategie del Green deal, dell'innovazione digitale, degli investimenti nelle infrastrutture, negli asili nido e nelle scuole". "E poi queste elezioni Regionali coincidono con un ... Leggi su agi

