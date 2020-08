Zarco rischia, le scuse non bastano (Di martedì 18 agosto 2020) La Federazione convoca il francese, e Morbidelli, per l'incidente di Zeltweg. Penalizzazione in arrivo. Leggi su quotidiano

sportli26181512 : MotoGP, per Zarco possibile sanzione dopo l’incidente con Morbidelli: Cosa rischia il pilota francese dopo il conta… - mascalzino75 : @guidomeda Quanto dovremo aspettare per ascoltare quello che Valentino dice da anni? Prima Marquez guida a suo piac… - ArmandaGelsomin : RT @SkyTG24: MotoGp, incidente choc Zarco-Morbidelli: Rossi rischia la vita. VIDEO - Carlotta_Lottie : RT @SkyTG24: MotoGp, incidente choc Zarco-Morbidelli: Rossi rischia la vita. VIDEO - Mari__46 : @clarissa_allen Grazie Ire! Ho visto poco fa sul sito e l'ho visto davvero provato e giustamente arrabbiato. Mi dis… -