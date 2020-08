Ville di lusso per riciclare denaro, due indagati (Di martedì 18 agosto 2020) Nel corso di un blitz, la Guardia di Finanza di Perugia ha effettuato un maxi sequestro di oltre 8 milioni di euro tra Umbria e Sardegna. Secondo le accuse, l’associazione a delinquere avrebbe commesso vari reati, tra cui autoriciclaggio di denaro e reati tributari. Gli indagati e i beni sequestrati Due sono gli indagati: un imprenditore abruzzese ed un avvocato sardo. 15 Ville con piscina, un resort esclusivo dell’Ogliastra, beni immobili, quote societarie, 2 auto di grossa cilindrata e disponibilità finanziarie è ciò che i militari hanno sequestrato in forma preventiva. Le contestazioni riguardano reati tributari previsti dal decreto legislativo n. 74/2000, associazione per delinquere, riciclaggio e autoriciclaggio. Secondo gli inquirenti “le risorse illecite provento ... Leggi su sbircialanotizia

FlaviaCorda : RT @TgrRai: Tertenia, #Nuoro: resort e ville di lusso per riciclare denaro. Scoperto dalla @GDF il sodalizio tra un imprenditore attivo in… - Stefy_1987 : RT @TgrRai: Tertenia, #Nuoro: resort e ville di lusso per riciclare denaro. Scoperto dalla @GDF il sodalizio tra un imprenditore attivo in… - TgrSardegna : RT @TgrRai: Tertenia, #Nuoro: resort e ville di lusso per riciclare denaro. Scoperto dalla @GDF il sodalizio tra un imprenditore attivo in… - Turlupini : RT @SardiniaPost: Nei guai sono finiti un imprenditore abruzzese con interessi in Ogliastra e un avvocato sardo. Il sequestro preventivo ri… - EugenioBerto70 : Resort e ville lusso per riciclare denaro, blitz Gdf -

Ultime Notizie dalla rete : Ville lusso Resort e ville lusso per riciclare denaro, blitz Gdf Agenzia ANSA Case, occasioni all’asta nelle più belle isole italiane. Ecco le proposte

Anche le isole nascondono le loro storie di insuccessi e di difficoltà che si trasformano in immobili in asta e nella possibilità per qualcun altro di esaudire un sogno, magari a un prezzo più contenu ...

Wanda Nara non bada a spese per le vacanze: il suo guardaroba estivo vale oltre 100mila euro

Wanda Nara si sta godendo le vacanze estive tra Parigi e Milano e, sebbene non si sia concessa una "fuga" al mare con il resto della famiglia come la maggior parte delle star del suo calibro, è riusci ...

Anche le isole nascondono le loro storie di insuccessi e di difficoltà che si trasformano in immobili in asta e nella possibilità per qualcun altro di esaudire un sogno, magari a un prezzo più contenu ...Wanda Nara si sta godendo le vacanze estive tra Parigi e Milano e, sebbene non si sia concessa una "fuga" al mare con il resto della famiglia come la maggior parte delle star del suo calibro, è riusci ...