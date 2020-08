Trapianti, il Tocilizumab (cura Ascierto) funziona anche contro il rigetto cronico del rene (Di martedì 18 agosto 2020) La Città della Salute di Torino conquista la prima pagina di “Clinical Transplantation”, una delle più prestigiose riviste scientifiche americane nel campo della medicina. Il risultato è dovuto a uno studio eseguito dalla struttura Nefrologia Dialisi e Trapianto, diretta da Luigi Biancone, sulla cura dei pazienti che sono stati sottoposti a un trapianto di rene: si tratta dei primi dati europei sul trattamento del rigetto cronico dell’organo attraverso un farmaco antinfiammatorio, il Tocilizumab, che, usato comunemente per patologie come l’artrite reumatoide, è diventato conosciutissimo per essere stato sperimentato con successo dal professor Paolo Ascierto del Pascale di Napoli nella cura contro ... Leggi su ildenaro

Trapianti Tocilizumab Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Trapianti Tocilizumab