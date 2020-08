Takeshi e Hiroshi disponibile da oggi su Nintendo Switch (Di martedì 18 agosto 2020) Durante il Nintendo Indie World è stato annunciato che Takeshi e Hiroshi è disponibile da oggi su Nintendo Switch. Il gioco ci mette nei panni del quattordicenne Takeshi, uno sviluppatore di videogiochi alle prime armi che deve creare un gioco per suo fratello minore Hiroshi, malato."Takeshi e Hiroshi combina il mondo dell'animazione con quello dei giochi di ruolo. Narra la storia di due fratelli nella loro vita quotidiana. Takeshi, 14 anni, è un novello programmatore di videogiochi e vuole creare un gioco per il suo fratellino malato, Hiroshi, suo più grande e assiduo fan. Mentre il gioco è ancora in via di sviluppo, ... Leggi su eurogamer

Nintendo Indie World: annunciati 20 nuovi titoli

