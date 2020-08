Scuola, con un positivo la classe va in quarantena: cosa succede in caso di contagio (Di martedì 18 agosto 2020) Manca meno di un mese al rientro a Scuola, e i dubbi su come si svolgerà l’attività didattica di certo non mancano. Ma la domanda che tutti si pongono è: cosa succede se, in aula, si riscontra un caso di positività al Sars-CoV-2? Nel documento tanto atteso dai presidi, si legge che se un alunno … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

matteosalvinimi : #Salvini: Mentre noi abbiamo la Azzolina e i banchi con le rotelle, in Svizzera i bambini tornano a scuola. Si vuol… - ricpuglisi : Se 'non esistono terapie efficaci contro il #Covid19', come mai Locatelli, presidente del Consiglio Superiore della… - davidealgebris : Nel Mondo di Conte / Azzolina / Speranza la scuola riapre a settembre solo se la facciamo in discoteca. Poi quel ge… - cosmic53 : @emanuelefelice2 In più, dopo la tempesta perfetta del COVID-19 e tutte le contraddizioni della società che sono es… - rinoraf74 : RT @LaVeritaWeb: In una scuola di Lumezzane spunta una circolare inquietante: «Se lo studente ha 37,5° di febbre, i genitori non possono pr… -