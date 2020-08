Raffaella Fico, vacanze bollenti con Giulio Fratini: “Sono felice, lui ha tutte…” (Di martedì 18 agosto 2020) Raffaella Fico appare più innamorata che mai. La showgirl 32enne, come molti altri vip ha scelto di passare le sue vacanze estive tra la Costiera Amalfitana e l’isola greca di Mykonos. Insieme a lei in ogni scatto è presente il nuovo fidanzato, l’imprenditore Giulio Fratini. Sembra che la Fico, dopo la sua storia con Mario Balotelli, abbia trovato un po’ di pace. Raffaella Fico ha confermato la nuova relazione con Giulio Fratini FOTO Dopo la tormentata storia con il calciatore, la showgirl era stata impegnata con Gianluca Tozzi e poi fino allo scorso giugno con Alessandro Moggi. Dallo scorso luglio Raffaella è stata vista in compagnia del giovane imprenditore. La ... Leggi su velvetgossip

