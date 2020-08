Psg, Al-Khelaïfi: “Serata meravigliosa, vogliamo continuare a sognare” (Di martedì 18 agosto 2020) “Questa e’ una serata storica, per la prima volta siamo in finale“. In queste parole tutta la gioia del presidente del Psg, Nasser Al-Khelaïfi, che affida ai microfoni di RMC Sport le sue emozioni per una partita tanto attesa. “I giocatori hanno disputato una partita magnifica contro una squadra non facile. Sono orgoglioso dello staff tecnico perché abbiamo giocato grandi gare dopo un periodo difficile – ha proseguito il numero 1 del club campione di Francia -. Adesso giocheremo la finale e per noi questo è un sogno che vogliamo continuare a vivere fino in fondo. Per noi è davvero una serata meravigliosa, i tifosi purtroppo non sono qui con noi, ma con il cuore lo sono e per la squadra è molto importante. Questa vittoria è anche per loro. Siamo vicini al nostro sogno ... Leggi su sportface

