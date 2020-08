Piantagione cannabis da 9 mln in Puglia (Di martedì 18 agosto 2020) SAN MARCO IN LAMIS, FOGGIA,, 18 AGO - Una coltivazione di cannabis composta da 5.100 piante è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza in località Bosco Rosso, tra i comuni di San Nicandro e San ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

woland1964 : 1,9 milione di dosi ?? - mauneobux : #News Ultim'ora Piantagione cannabis da 9 mln in Puglia - MarzulloRoberto : RT @AnsaPuglia: Piantagione cannabis da 9 mln in Puglia. Trovato libro 'La mafia Innominabile' dell'ex procuratore Seccia #ANSA https://t.c… - Telebari : Piantagione di cannabis sequestrata sul Gargano, valore 9 milioni di euro - #Bari #Notizie -

