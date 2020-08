Paura in Sicilia: gregge sui binari travolto da treno, vitelli scorrazzano sulla A19 (Di martedì 18 agosto 2020) Paura nella serata di ieri in Sicilia, nella zona sud di Siracusa: un gregge di ovini che si trovava sui binari è stato travolto da un treno proveniente da Gela, all’altezza del tempio di Giove. A bordo del mezzo 18 persone, tutte illese. Sul posto anche i vigili del fuoco. Oggi invece, sull’autostrada Palermo–Catania, nei pressi dello svincolo di Ponte Cinque Archi, gli automobilisti si sono trovati davanti due vitelli, sulla carreggiata della A19: è intervenuta la polizia per ripristinare le condizioni di sicurezza. Sono in corso accertamenti per individuare il proprietario dei due animali evidentemente sfuggiti al controllo.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Nel cast di La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata troviamo anche Antonio Pandolfo nel ruolo di Padre Carnazza. Nato ad Alcamo il 4 agosto del 1975 oltre ad essere attore, cabarettista e animat ...

Nuovi esami sul corpo di Viviana Parisi, il medico legale: "Non si esclude lo strangolamento"

Gli avvocati dei familiari hanno presentato richiesta di dissequestro della salma di Viviana Parisi per poter celebrare le esequie, ma ancora bisognerà attendere perchè sono necessari ulteriori ...

