Ostia: uomo in casa minaccia di farsi esplodere con gas (Di martedì 18 agosto 2020) Roma – Paura a Ostia. Questa mattina intorno alle 9 un italiano di cinquantuno anni si è barricato nel suo appartamento in Piazza Gasparri, minacciando di far esplodere la casa con una bombola del gas. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Ostia, i Vigili del fuoco e le ambulanze del 118. La palazzina è stata evacuata. Sono in corso le trattative con l’uomo nel tentativo di farlo desistere. Secondo quanto si apprende, l’uomo è da tempo in cura presso il centro di igiene mentale di zona. Leggi su romadailynews

