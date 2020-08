Internet Explorer sparirà: Microsoft punta su Edge (Di martedì 18 agosto 2020) Internet Explorer non sarà più utilizzabile da agosto del prossimo anno. Microsoft ha deciso di focalizzarsi su Edge Internet Explorer, il browser più utilizzato al mondo per un quarto di secolo, programma nato per sviluppare la navigazione sul web, sparirà per sempre. Microsoft ha deciso per il pensionamento che avverrà nel prossimo agosto ed a tutto tondo. Non sarà più utilizzabile, infatti, nemmeno nel pacchetto Microsoft 365 (il vecchio Microsoft Office) con l’azienda che punterà tutto su Edge. La decisione non è arrivata all’improvviso, ma è stata frutto di attente analisi, ben ponderate. D’altronde, negli ultimi anni, ... Leggi su bloglive

