In Corea del Sud c’è un nuovo focolaio (Di martedì 18 agosto 2020) Ci sono oltre 450 contagiati in una chiesa guidata da un pastore di estrema destra che aveva organizzato manifestazioni contro il governo (che ora ha rafforzato le restrizioni) Leggi su ilpost

