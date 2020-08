Il regime del terrore: Conte chiude le discoteche e mette i padri contro i figli (Di martedì 18 agosto 2020) Domenica sera ero a cena con la mia famiglia in un piccolo comune su una collina della Maremma. Arrivato lì per caso ho trovato posto a un tavolo della unica trattoria del paese, e a debita distanza c'erano altre tavolate di commensali piuttosto anziani. Molti con la mascherina su naso e bocca anche seduti al loro tavolo, pronti a togliersela quando arrivavano i piatti ordinati, e a ricalzarla sul viso in attesa del successivo. Eravamo all'aperto, su una terrazza naturale del paese a picco sui vigneti di Morellino. Un eccesso di prudenza (le regole sia pure da poche ore divenute più stringenti non obbligavano nessuno a indossare la mascherina a tavola), indicativo del timore che c'è in tantissimi italiani e in particolare in quelli un po' più avanti negli anni. A colpirmi però sono state le loro conversazioni, che non ho potuto fare a meno di ... Leggi su iltempo

