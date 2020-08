Giro dell’Emilia 2020 oggi in tv: orari, programma e diretta streaming (Di martedì 18 agosto 2020) Tutto pronto oggi per il Giro dell’Emilia 2020, quasi 200 chilometri da Casalecchio di Reno alla salita del Santuario di San Luca a Bologna che nel finale verrà ripetuta per cinque volte all’interno del circuito conclusivo. Grande attesa per la battaglia che si preannuncia tra i big: da Jakob Fuglsang ed Aleksandr Vlasov a Vincenzo Nibali e Giulio Ciccone senza dimenticare Richard Carapaz e Diego Ulissi. La corsa prenderà il via alle 11:30, con diretta tv su Rai Sport a partire dalle 15:00 oltre che in streaming grazie a Rai Play e Rai Sport Web. L’arrivo è previsto tra le 16:15 e le 16:45 in base alla media oraria. I FAVORITI DELLA VIGILIA PERCORSO E ALTIMETRIA LIVE – SEGUI IL Giro DELL’EMILIA IN ... Leggi su sportface

