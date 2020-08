Giannetta Fusco in campo con la lista “Dei Goti – Carmine Valentino Sindaco” (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: 4 minuti“L’esperienza politica che ho vissuto in questi anni è stata per me molto importante dal punto di vista umano e ricca di soddisfazioni sul piano amministrativo”. Comincia così la nota con cui Giannetta Fusco annuncia la sua candidatura per “Dei Goti”, con Carmine Valentino. “Nonostante le condizioni finanziare dell’ente, provenienti da lontano, che hanno portato al dissesto, – prosegue – abbiamo provato a dare nuova linfa ad alcuni settori e nuovi segnali nel campo della cultura e dell’associazionismo organizzando diversi appuntamenti di alto valore artistico e culturale, dando spazio anche ai nostri artisti locali e provando ad ‘uscire’ fuori dai confini del nostro ... Leggi su anteprima24

