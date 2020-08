Ghost of Tsushima: Leggende non avrà microtransazioni (Di martedì 18 agosto 2020) L'imminente espansione Leggende di Ghost of Tsushima non includerà le microtransazioni.Sucker Punch ha condiviso ieri un annuncio a sorpresa svelando Leggende, un'espansione gratuita in arrivo nel gioco questo autunno.Tra le altre cose, Leggende aggiunge la modalità co-op online per un massimo di quattro giocatori, nuove missioni storia, una modalità orda e un raid che arriverà qualche tempo dopo il lancio. Leggi altro... Leggi su eurogamer

