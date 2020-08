Er Faina: “Non vi azzardate”, sfogo discoteche scatena putiferio (Video) (Di martedì 18 agosto 2020) Su Twitter stanno contestando tutti le recenti posizioni di Damiano “Er Faina” sulla chiusura delle discoteche da parte del governo. Sono polemiche che sicuramente non si placheranno nelle prossime ore, quelle nei confronti dell’ex di Temptation Island che si è fatto conoscere proprio per i suoi Video sul docu-reality dell’estate di Canale 5. Polemiche senza … L'articolo Er Faina: “Non vi azzardate”, sfogo discoteche scatena putiferio (Video) proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

FranAltomare : Non capisco perché Er Faina chieda a gran voce di chiudere le scuole quando per lui il fatto che esista “la scuola”… - FerdiGiugliano : Draghi supera in tendenza Er Faina. Non tutto e' perso. - reirtesalva___ : RT @HYPEB1TCH: Damiano Er Faina che “avete chiuso le discoteche mo chiudete pure le scuole che tanto fanno pure schifo” da tipico 15enne in… - tritacibo : RT @tizio030: Er faina è come Diprè, non ha mai fatto ridere e non dovrebbero essere così famosi - aheadandabody : RT @yleniaindenial: Nella vita sarò anche un fallimento ma almeno faccio funzionare i neuroni e non ho il cervello da minus habens di uno c… -

Ultime Notizie dalla rete : Faina “Non