È morto Cesare Romiti (Di martedì 18 agosto 2020) AGI - Cesare Romiti, ex amministratore delegato e presidente di Fiat, e' morto a 97 anni nella sua casa di Milano. Lo hanno confermato all'AGI fonti vicine all'ex manager. Nel gruppo torinese ha passato 25 anni, dal 1974 al 1998, segnandone profondamente la storia al fianco di Gianni Agnelli. Leggi su agi

Cesare Romiti nasce a Roma il 24 giugno del 1923, secondo di tre fratelli. Si diploma ragioniere. Poi si laurea a pieni voti in scienze economiche e commerciali, studiando e lavorando a un tempo dopo ...All’età di 97 anni da poco compiuti è morto Cesare Romiti. Manager e imprenditore, la sua storia resterà legata agli anni passati in Fiat, dove arrivò nel 1974 per poi lasciare nel 1998 dopo esserne ...