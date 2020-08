Coronavirus, Tanese (Asl Roma 1): “Aumento casi prevedibile, ma sistema Lazio è sempre presente” (Di martedì 18 agosto 2020) ROMA – “La situazione non sta sfuggendo di mano. L’incremento di casi positivi era prevedibile visto l’arrivo di persone da altri Paesi gia’ da luglio, e il periodo vacanziero, in cui le persone tendono ad avere comportamenti di minore attenzione. Ma c’e’ un grande sforzo da parte di medici e operatori per effettuare i test, ricostruire i contatti e curare le persone. Il sistema sanitario del Lazio sta dimostrando di essere sempre presente. Anche durante ferragosto non c’e’ stato nessun calo di tensione”. Lo ha detto il direttore generale dell’Asl Roma 1, Angelo Tanese, in un colloquio con l’agenzia Dire. Leggi su dire

