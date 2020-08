Coronavirus, ragazza di 20 anni rientra da Malta e va in discoteca, ma è positiva: 200 persone a rischio (Di martedì 18 agosto 2020) Coronavirus, ragazza rientra da Malta e va in discoteca, ma è positiva: 200 persone a rischio Continuano a far paura in Italia i piccoli focolai di Coronavirus che si originano dai rientri dall’estero e durante la movida: dopo il caso dei ragazzi di Roma positivi al ritorno da una vacanza a Porto Rotondo, adesso preoccupa la situazione tra Parma e Piacenza, dove una ragazza di 20 anni è rientrata da Malta senza sapere di essere positiva e poi, la sera tra il 14 e il 15 agosto, è andata in discoteca. Solo il giorno dopo la donna ha scoperto di essere stata contagiata dal Covid, ma ormai era troppo tardi: erano decine i contatti ... Leggi su tpi

