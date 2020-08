Coronavirus Lazio, drive-in e aeroporti: solo ieri effettuati oltre 5.000 test ai viaggiatori (Di martedì 18 agosto 2020) Sono stati effettuati nei drive-in del Lazio nella sola giornata di ieri un totale di 3.050 test ai viaggiatori di rientro da Spagna, Croazia, Grecia e Malta ai quali si aggiungono i circa 2 mila test effettuati presso gli scali aeroportuali di Fiumicino e Ciampino per un totale di oltre 5 mila test. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio, 51 le persone positive. Ecco la mappa aggiornata Comune per Comune Coronavirus Lazio: i dati dei test sui viaggiatori Per quanto riguarda i test in Aeroporto il 50% dei casi riguarda giovani compresi nella fascia di età dai 18 ai 34 anni. Al ... Leggi su ilcorrieredellacitta

