Coronavirus e scuola: dall’ISS un documento per gestire i casi e i focolai (Di martedì 18 agosto 2020) ‘E’ in preparazione, e verrà finalizzato e reso pubblico nelle prossime ore, un documento che contiene le indicazioni per la gestione di casi e focolai negli istituti scolastici preparato dalle istituzioni competenti”. Lo annuncia l‘Istituto superiore di sanità in una nota in cui smentisce anticipazioni fantasiose, in particolare la fake news che circola sui social, secondo la quale, in casi sospetti di Covid, i genitori non possano prendere i figli a scuola. L’Iss invita “pertanto a considerare le notizie riferite al documento stesso solo una volta che questo venga reso disponibile”. E precisa che “in particolare sono da considerare fake news tutte quelle notizie che riportano che l’alunno o lo studente possano ... Leggi su meteoweb.eu

