Coronavirus, chiese in lockdown a Seul (Di martedì 18 agosto 2020) PECHINO, 18 AGO - La Corea del Sud ha annunciato il divieto per le chiese di Seul e nelle aree limitrofe di tenere attività pubbliche ad eccezione dei servizi di culto senza alcun contatto diretto: è ... Leggi su corrieredellosport

fattoquotidiano : Coronavirus, nuovo picco in Germania con 1390 casi. A Seul chiese in lockdown dopo maxi contagio per raduno e marci… - Stefano47510568 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, nuovo picco in Germania con 1390 casi. A Seul chiese in lockdown dopo maxi contagio per raduno e marcia d… - 57flam : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, nuovo picco in Germania con 1390 casi. A Seul chiese in lockdown dopo maxi contagio per raduno e marcia d… - lindaeciao : RT @JohnHard3: Coronavirus, nuovo picco in Germania con 1390 casi. A Seul chiese in lockdown dopo maxi contagio per raduno e marcia di prot… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, nuovo picco in Germania con 1390 casi. A Seul chiese in lockdown dopo maxi contagio per raduno e marcia d… -