Cesare Romiti - Addio al top manager Fiat, braccio destro di Gianni Agnelli (Di martedì 18 agosto 2020) morto Cesare Romiti. L'ex top manager della Fiat, di cui è stato amministratore delegato e presidente, ci ha lasciati all'età di 97 anni. Con lui, strettissimo collaboratore e uomo di fiducia di Gianni Agnelli, se ne va un pezzo di storia industriale italiana.A Torino dal 1974. Nato a Roma il 24 giugno 1923, dopo la laurea in Economia, nel 1947 Romiti entra nel Gruppo Bombrini Parodi Delfino (attiva principalmente nel settore chimico), diventandone direttore generale. Stesso ruolo che qualche anno più tardi ricoprirà in Alitalia e Italstat, prima dellapprodo in Fiat, nel 1974: inizia così una lunga carriera al Lingotto che lo vede protagonista nellopera di risanamento finanziario e di sviluppo dellazienda, con ... Leggi su quattroruote

repubblica : E' morto Cesare Romiti, manager che ha fatto la storia dell'economia italiana - repubblica : ?? È morto Cesare Romiti, un manager che ha segnato l'economia italiana - ilfoglio_it : E' morto a 97 anni Cesare Romiti, manager della Fiat che ha accompagnato l’autunno della prima repubblica e il decl… - SecolodItalia1 : È morto Cesare Romiti, storico manager della Fiat, protagonista dell’economia italiana - BinaryOptionEU : E' morto Cesare #Romiti, storico presidente e ad della #Fiat -