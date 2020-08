Calciomercato Lazio: dopo Silva si va su James Rodriguez (Di martedì 18 agosto 2020) Progetto James Rodriguez per dimenticare David Silva. Sfumata la possibilità di portare a Formello l'ex stella del Manchester City , la Lazio si tuffa alla ricerca di giocatori simili sia per ... Leggi su gazzetta

DiMarzio : #DavidSilva, niente #Lazio. Ha scelto la #RealSociedad - DiMarzio : Il #Valencia ha fretta di chiudere l'affare La #Lazio è chiamata a rifarsi sotto per #Mayoral - SkySport : Calciomercato, niente Lazio per David Silva: ufficiale il passaggio alla Real Sociedad - BombeDiVlad : ?? Il padre di #DavidSilva risponde a #Tare ??”Mio figlio è sorpreso dalle parole della #Lazio???? #LBDV… - Mh_artLA : @0Aquilifero @TalkingaboutL @marcomempi @OfficialSSLazio Milinkovic ha dato la sua parola e l'ha rispettata venendo… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Lazio

Igli Tare infuriato per il dietrofront di David Silva. Il ds della Lazio ha accusato pesantemente lo spagnolo per non aver mantenuto la parola. E’ infuriato Igli Tare per il mancato acquisto di David ...Clamoroso colpo di scena in serata: David Silva ha scelto di andare in Spagna alla Real Sociedad e ha definitivamente detto di no alla Lazio, che lo corteggiava da tempo. “La numero 21 di Martin Odega ...