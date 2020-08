Black Moon: cosa succede quando la luna va in vacanza (Di martedì 18 agosto 2020) Il prossimo 19 agosto si potrà assistere ad un fenomeno astronomico noto come Black Moon, si tratta di uno degli eventi più attesi dell’anno. Ecco cosa comporta. Segnatevelo sul calendario, domani 19 agosto 2020 si potrà assistere ad un raro ed affascinante evento astronomico, si tratta della c.d. Black Moon. Cade dopo la notte di San Lorenzo questo spettacolo del cielo legato alla luna. Il satellite terrestre quel giorno avrà “La luce spenta”, la luna per una notte si mette in disparte per permetterci di ammirare tutte le altre bellezze del firmamento. Tutti con gli occhi puntati al cielo allora, si potranno infatti ammirare una miriade di corpi celesti, e anche Saturno brillerà nel cielo, osservabile con un ... Leggi su bloglive

