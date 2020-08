Biglietti in prevendita per il concerto di Melanie C in Italia nel 2021 (Di martedì 18 agosto 2020) Il concerto di Melanie C in Italia è finalmente ufficiale. L'artista, prossima al rilascio di un album di inediti che aveva rimandato a causa del Coronavirus, ha reso noto il calendario degli eventi che si terranno per il supporto del nuovo album che porterà il suo nome. Il prossimo lavoro di Melanie C sarà presentato durante il concerto che terrà ai Magazzini Generali l'8 maggio 2021. I Biglietti sono in prevendita a cominciare dal 28 agosto su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. Il tour inizierà alla fine di aprile e continuerà fino alla fine di maggio. L'album, che si intitolerà semplicemente Melanie C, è in uscita il 2 ottobre e ed è anticipato ... Leggi su optimagazine

ildiscorso : “HOSTARIA VERONA” VI EDIZIONE, AL VIA LA PREVENDITA BIGLIETTI CON TANTE NOVITÀ - ENRICOLIOTTI : “HOSTARIA VERONA” VI EDIZIONE, AL VIA LA PREVENDITA BIGLIETTI CON TANTE NOVITÀ - Bellacanzoneit : Si apre oggi la vendita dei biglietti fisici per HEROES, il primo concerto nato e pensato per lo streaming in progr… - ilgiornaledv : “Hostaria Verona” VI edizione, al via la prevendita biglietti con tante novità... - TripContePorn : RT @AltheaM46684469: @bergamosex @vita_valery @TripContePorn @SarahSlave2 @KlusterB @Jasmine11776639 @TitoB37754125 @terencehot la Duchessa… -