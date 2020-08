Bartomeu fa chiarezza sul futuro di Messi: “non andrà via dal Barcellona. Ecco perchè” (Di martedì 18 agosto 2020) Il Barcellona sta vivendo un momento difficile dopo il pesantissimo ko di pochi giorni fa in Champions League contro il Bayern Monaco per 8-2. Tra i temi principali, il possibile addio di Leo Messi, che secondo il presidente blaugrana, però, continuerà la sua carriera al Barca. “Ha detto tante volte che si vuole ritirare nel Barcellona. E Koeman mi ha detto che vuole che Messi continui ad essere il protagonista del nostro progetto, che Leo sarà la colonna del suo progetto. Messi è il numero uno del mondo. E poi ha un contratto fino al 2021. Lo sa lui e lo sappiamo tutti. I Messi sanno che c’è un progetto, che arriverà un nuovo allenatore e che conta su di lui. Dopo Lisbona non ho parlato con Leo, si con suo padre. Capiamo come ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Bartomeu chiarezza Bartomeu fa chiarezza sul futuro di Messi: “non andrà via dal Barcellona. Ecco perchè” SportFair Calciomercato Inter | Messi e Lautaro, la risposta del Barcellona

In serata finalmente il presidente blaugrana Josep Bartomeu è intervenuto sul canel ufficialedel club per fare chiarezza. Per sgombrare il campo da equivoci ha confermato la rivoluzione in corso ...

Barcellona, UFFICIALE: gli annunci di Bartomeu su Koeman, Messi e Lautaro

Il presidente del Barcellona, Bartomeu, ha annunciato l’arrivo di Koeman e fatto chiarezza sul caso Messi, oltre a riaprire quello Lautaro Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha concesso ...

In serata finalmente il presidente blaugrana Josep Bartomeu è intervenuto sul canel ufficialedel club per fare chiarezza. Per sgombrare il campo da equivoci ha confermato la rivoluzione in corso ...Il presidente del Barcellona, Bartomeu, ha annunciato l’arrivo di Koeman e fatto chiarezza sul caso Messi, oltre a riaprire quello Lautaro Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha concesso ...