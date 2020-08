Barcellona, l’annuncio di Bartomeu: «Messi vuole chiuderà la carriera qui» (Di martedì 18 agosto 2020) Il presidente del Barcellona ha parlato del futuro di Lionel Messi Lionel Messi resterà al Barcellona. Parola di Josep Maria Bartomeu, presidente blaugrana, durante una conferenza stampa legata alla recente crisi della squadra catalana. «Leo Messi vuole finire la carriera al Barcellona. Koeman lo considera un pilastro fondamentale del progetto. Ha un contratto fino al 2021 e sa che c’è un nuovo progetto e un nuovo allenatore. Non ho dubbi: resterà sicuramente». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Falso_Nueve_IT : ?? #Bartomeu, presidente del #Barcellona, a #BarçaTV: 'Ronald #Koeman sarà il nuovo allenatore del club'. L'annuncio… - GIUSPEDU : RT @sportface2016: #Koeman al #Barcellona, annuncio vicino: #Wenger si candida per allenare l'Olanda - sportface2016 : #Koeman al #Barcellona, annuncio vicino: #Wenger si candida per allenare l'Olanda - FcInterNewsit : UFFICIALE - Quique Setién non è più il tecnico del Barcellona: l'annuncio - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Koeman al #Barça: manca solo l'annuncio. E #Allegri e #Pochettino? Aspettano... #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona l’annuncio Coronavirus, Spagna «maglia nera» d’Europa: oltre 20 mila contagi in 7 giorni Corriere della Sera