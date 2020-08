Assassinio di Rafiq Hariri: «Nessuna prova del coinvolgimento di Hezbollah» (Di martedì 18 agosto 2020) La sentenza sull'uccisione dell'ex primo ministro libanese era stata rinviata dopo l'esplosione di Beirut. Leggi su media.tio.ch

(LaPresse/AP) - Il Tribunale speciale per il Libano, con sede in Olanda, ha stabilito che "non ci sono prove" del coinvolgimento di Hezbollah o della Siria nell'assassinio dell'ex primo ministro ...“Non ci sono prove del coinvolgimento di Hezbollah nell’assassinio” dell’ex primo ministro libanese Rafiq Hariri nel 2005. Lo ha stabilito il Tribunale speciale per il Libano con sede in Olanda.