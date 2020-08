Addio a Ben Cross: morto l’attore di Momenti di gloria e Star Trek (Di martedì 18 agosto 2020) Solo dieci giorni fa Ben Cross aveva interpretato il suo ultimo ruolo, recitando nei panni del Cardinale Mathews nell’horror di Lionsgate The Devil’s Light. Ben Cross, attore inglese noto soprattutto per la sua interpretazione dell’atleta olimpico britannico Harold Abrahams nel pluripremiato agli Oscar Momenti di gloria (1981) e per il ruolo di Sarek nel reboot … L'articolo Addio a Ben Cross: morto l’attore di Momenti di gloria e Star Trek è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

nikita82roma : @DublinRoma @tempoweb @aleaus81 Di addio alla Roma. Uno che si mette a dire in pubblico questioni che in una societ… - LupoRamingo : @_TYPEONEGATIVE_ @noitre32 Per la cronaca, continua pure a credere le vaccate che ti propina il cazzaro verde e la… - edigram : @biif @s_tarantino @Keynesblog io faccio rete il plagio è un'altra cosa che lei non ha ben chiara. è la decima volt… - SOSFanta : ?? Di Marzio: '#Messi, l'Inter e l'addio al Barça: cosa succede davvero, ben 150 milioni...' ?… - giovellga : @CavBianconero Mi mancherà #DouglasCosta, questo ragazzo senza infortuni sarebbe stato un vero fenomeno. Comunque… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Ben Addio a Paola, farmacista col sorriso: aveva 69 anni La Gazzetta di Mantova Addio a Ben Cross: morto l’attore di Momenti di gloria e Star Trek

Ben Cross, veterano del palcoscenico e star del cinema, si è spento stamattina a Vienna, come confermato dalla sua famiglia. Nato a Londra nel 1947 (all’anagrafe Harry Bernard Cross) da una famiglia ...

Romiti e quell’errore che non si perdonò mai: il «No» a Wojtyla non ancora Papa

Ben piantato per terra. Quando morì l’avvocato Agnelli ... O di rimpianti e rancori. All’epoca dell’addio all’Avvocato, era ancora presidente della Rcs, mio editore. Rimarrà alla guida della ...

Ben Cross, veterano del palcoscenico e star del cinema, si è spento stamattina a Vienna, come confermato dalla sua famiglia. Nato a Londra nel 1947 (all’anagrafe Harry Bernard Cross) da una famiglia ...Ben piantato per terra. Quando morì l’avvocato Agnelli ... O di rimpianti e rancori. All’epoca dell’addio all’Avvocato, era ancora presidente della Rcs, mio editore. Rimarrà alla guida della ...