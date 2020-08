Ufficiale: Quique Setien non è più l’allenatore del Barcellona (Di lunedì 17 agosto 2020) Era nell’aria già dal post match di Barcellona-Bayern Monaco ma ora è Ufficiale: i blaugrana esonerano Quique Setien, come riportato dal sito Ufficiale del club: “Il Consiglio di amministrazione ha convenuto che Quique Setién non è più l’allenatore della prima squadra. Si tratta della prima decisione all’interno di una più ampia ristrutturazione della prima squadra che verrà concordata tra l’attuale segretario tecnico e il nuovo allenatore, che sarà annunciato nei prossimi giorni”. Quique Setién no longer first team coach. The new coach will be announced in the coming days as part of a wide ranging restructuring of the first team. — FC Barcelona (@FCBarcelona) ... Leggi su alfredopedulla

