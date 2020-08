Tom Holland non sarà Ben 10, l'attore nega un coinvolgimento in un possibile film (Di lunedì 17 agosto 2020) Tom Holland ha voluto smentire ufficialmente le indiscrezioni apparse online che sostenevano sia il protagonista del film live-action di Ben 10. Tom Holland ha smentito le indiscrezioni apparse online che sostenevano fosse stato scelto per recitare nella versione live-action di Ben 10. Il commento della giovane star è stato condiviso online dopo che sui social era diventata virale un fotomontaggio che lo immaginava con il look del personaggio della serie di Cartoon Network. La star di Spider-Man ha notato l'attenzione data all'immagine apparsa online e ha semplicemente commentato rispondendo "No" a chi gli chiedeva se fosse possibile un suo coinvolgimento nel progetto. Il commento di Tom Holland è apparso nel post creato da un fan sui social media: Per ora non ... Leggi su movieplayer

team_world : È finalmente uscito il trailer ufficiale dell’attesissimo thriller Netflix ‘Le strade del male’ (The Devil All The… - antartid3 : DEVO imparare la coreografia di umbrella che fece tom holland. DEVO farlo. lo farò appena torno dalla vacanze. - ZaynFragoloso : Abbiamo la conferma che Tom Holland odio ben 10 - LaCate15 : Secondo me Tom Holland è bellissimo - bloomxtroye_ : mi è partita umbrella ed è subito tom holland vestito da rihanna -

Ultime Notizie dalla rete : Tom Holland Ben 10: Tom Holland non è per niente interessato al ruolo Cinematographe.it - FilmIsNow Ben 10: Tom Holland non è per niente interessato al ruolo

Nel futuro di Tom Holland c’è solo Spider-Man. Dopo che online è circolato una fan art che lo vede nei panni di Ben 10, l’attore ha voluto fare chiarezza che non è per niente interessato a questo ruol ...

Il Batman di Robert Pattinson incontra lo Spider-Man di Tom Holland in una fan art vintage

Tra i cinecomic e più in generale tra i titoli più attesi e chiacchierati in uscita il prossimo anno, particolare risalto e attenzione ce l'hanno sicuramente il The Batman di Matt Reeves e il terzo ca ...

Nel futuro di Tom Holland c’è solo Spider-Man. Dopo che online è circolato una fan art che lo vede nei panni di Ben 10, l’attore ha voluto fare chiarezza che non è per niente interessato a questo ruol ...Tra i cinecomic e più in generale tra i titoli più attesi e chiacchierati in uscita il prossimo anno, particolare risalto e attenzione ce l'hanno sicuramente il The Batman di Matt Reeves e il terzo ca ...